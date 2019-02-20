Havza'da Esnafa TESK İndirim Kartları Dağıtılıyor

Havza
Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan ve esnafa birçok sektörde indirim sağlayan TESK Kart'ın dağıtımına başladıklarını söyledi.
Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun (TESK) hazırlattığı TESK Kart'ın ülkenin ekonomisine önemli katkılar sunan esnaf ve sanatkarlarla ailelerinin işlerini kolaylaştırmak, üzerlerindeki maddi yükü azaltmak amacıyla anlaşmalı iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde indirim ve avantajlar sağladığını söyledi.
TESK Kart ile başta akaryakıt, giyim, eğitim, sağlık olmak üzere birçok sektörde özel indirimler sunulduğunu belirten Şahin, "Ayrıca TESK Kart, sahiplerinin sektörlere özel fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmekte. TESK Kart bir kredi kartı değil. Herhangi bir ad altında ücret, aidat veya faiz içermez. TESK Kart'ı esnaf ve sanatkar ile birinci derece yakınları, odamızdan istedikleri zaman alabilir. Üyelerimize bu kartlar dağıtılmaya başlandı." dedi.
Türkiye,Havza
Kaynak: AA