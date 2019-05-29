Havza'da İlk Kıvılcım Anaokulundan yıl sonu gösterisi

Havza'da, İlk Kıvılcım Anaokulu öğrencileri, yıl sonu gösterisi sundu.
Okul müdürü Nuray Kahraman, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, okul öncesi eğitimin önemine yakışır hassasiyette eğitim vermeye çalıştıklarını belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda öğrenciler, hazırladıkları şiir, müzikli gösteri, skeç ve oyunlarla halk oyunları gösterilerini sergiledi.
Programa Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Milli eğitim Müdürü Uğur Sağlam, öğrenciler ve veliler katıldı.
Havza
, Güncel
Kaynak: AA