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Havza'da ilkokul öğrencilerine engellilerle ilgili seminer

Havza'da Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi tarafından engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak adına ilkokul öğrencilerine seminer verildi.

25.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46 Havza'da ilkokul öğrencilerine engellilerle ilgili seminer
'da Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi tarafından engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak adına ilkokul öğrencilerine seminer verildi.
Havza 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen eğitim programında özel eğitim öğretmenleri tarafından öğrencilere, "Engelli kimdir, engelliler ile iletişim, engelli hakları" gibi konular anlatıldı.
Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, eğitim programlarının toplumda özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak adına yürütüldüğünü söyledi.
Bu faaliyetlerin yıl boyu devam edeceğini, tüm eğitim kademelerine ulaşacaklarını belirten Ertuğ, "Çocuklarımızda özel bireyler konusunda farkındalık oluşturmak, gelecekte özel bireylerin hayatını kolaylaştıracaktır." dedi.

Havza, Güncel

Kaynak: AA

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