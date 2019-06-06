Samsun
'un Havza
ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı
tatilinde yoğunlaşan trafik akışını "drone" da kullanarak denetledi.
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresinde vatandaşların sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla denetimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Havza- Vezirköprü
kara yolu İmircik kavşağında havadan drone ile trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde hız ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve evrak denetimi yapılarak, sürücüler emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıldı.
Uygulamada, sürücü ve yolculara çikolata ikramında bulunularak bayramları kutlanırken, araçlarda bulunan çocuklara "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" projesi kapsamında sürücü seyahat karnesi verildi.
Kaynak: AA
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