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Havza'da kaza riski olan yollar incelendi

Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazaları yönünden riskli yollarda güvenlik önlemleri alınması için çalışma başlatıldı.

26.10.2019 13:30Havza'da kaza riski olan yollar incelendi
Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazaları yönünden riskli yollarda güvenlik önlemleri alınması için çalışma başlatıldı.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, ilçe genelindeki yollarda incelemede bulundu.
Yılmaz, Sondaj Mahallesi mevkisinde bulunan Vezirköprü Kavşağı'nın yağışlı havalarda trafik acısından tehlikeli olduğunu ve burada önlem alınması gerektiğine işaret etti.
Başkanı Özdemir ise Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin üst geçidi olmak üzere ilçede farklı bölgelerde trafik güvenliği acısından sorun yaşanabilecek alanların olduğunu belirterek, "Bu alanlarda gerekli tedbirlerin alınması hem can hem de mal güvenliği için önemli." dedi.
Gönenli, yapılan incelemelerin sonucunda sorunlu olan bölgelerde trafik güvenliğini sağlayacak çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Samsun, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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