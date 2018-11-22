22 Kasım 2018 Perşembe 14:27



22 Kasım 2018 Perşembe 14:27

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.Fen Lisesindeki 420 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin, protokol üyeleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler hep birlikte bir saat kitap okudu.Etkinlik öncesi öğrenciler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yılmaz, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Sizler yarınların büyükleri olarak, kendinizi ne kadar yetiştirirseniz sizden sonraki nesiller de bir o kadar bilinçli olacaktır. Her birinizin hedefleri var ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmanız ve okumanız lazım. Her hafta ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde bulunan bir okulda öğrencilerimizle bulaşacağız." diye konuştu.Etkinliğe katılan Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Necla Mutlu ise mezun olduğu okulda böyle bir etkinliğe katılmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, "Mezun olduğum ve bir zamanlar benim de eğitim gördüğüm sıralarda öğrenciler ile birlikte olmak beni ayrıca mutlu etti. Tüm öğrencilerimize hayalleri için kitap okumayı tesviye ediyorum." dedi.