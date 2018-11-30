30 Kasım 2018 Cuma 14:08



30 Kasım 2018 Cuma 14:08

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun İçin Okuma Vakti" projesiyle Havza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.Havza 100. Yıl ilkokulunda 315 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler hep birlikte bir saat kitap okudu.Etkinlik öncesi öğrenciler ile bir süre sohbet eden Yılmaz, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Bizlerin tüm çabası sizler için. Sizler yarınların büyükleri olarak kendinizi ne kadar yetiştirirseniz, sizden sonraki nesiller de bir o kadar bilinçli olacaktır. Her birinizin hedefleri var ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmanız, çok okumanız lazım." dedi.Kaymakam Yılmaz, etkinliğe oğlu Umut ile katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." ifadesini kullandı.