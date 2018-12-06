06 Aralık 2018 Perşembe 13:39



06 Aralık 2018 Perşembe 13:39

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen, "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 220 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler, hep birlikte bir saat kitap okudu.Etkinlik öncesi öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, kitap okumanın insanın hayatını düzene soktuğunu, bilgi dağarcığını geliştirdiğini vurgulayarak, "Kitap okuma aynı zamanda akıcı konuşmayı sağlar ve düşünceleri olgunlaştırır. Ne kadar çok okursak beyin o kadar çok çalışır. Kitap okuyarak binlerce insanın tecrübelerini paylaşabilirsiniz. Her bir kitap ayrı bir dünya ve ayrı ayrı insanları tanıma imkanıdır." dedi.Kitap okuma etkinliğinin ardından katılımcılar, okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencilerinin hazırladığı yemekleri tattı.