İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun
İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza
'da kitap okuma etkinliği düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Havza Meslek Yüksekokulunda 750 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Metin Yılmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven
, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler, bir saat kitap okudu.
Etkinlik öncesi öğrenciler ile bir süre sohbet eden Yılmaz, bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.
Yılmaz, "Sizler bizlerin geleceğisiniz. Ülkemizde ihtiyaç duyulan ara kalifiye eleman açığını kapatmakta önemli rol oynayacaksınız. Sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, ülkemizin yarınları daha iyi olacaktır." dedi.
Havza Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Musa Şahin ise etkinliğin okullarında düzenlenmesinden memnun olduklarını kaydetti.
Havza
14 Aralık 2018 Cuma 12:48