Havza'da koronavirüs tedbirleri
Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
15.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:23
Samsun 'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler çerçevesinde kaplıcaların yanı sıra Havza Huzurevi ve umuma açık yerlerde gece boyunca dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kantin ve yemekhane gibi toplu kullanım alanları ilaçlandı.
Ekip daha sonra kaplıcalar, cami, şadırvan, tuvaletler ve parklarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü.
Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip tarafından talep gelen resmi kurum ve kuruluşlarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldığı, özellikle park, bahçe ve umuma açık alanlarda gece çalışmaların yoğunlukla yürütüleceğini belirtildi.
Açıklamada, yeteri kadar dezenfeksiyonun stoklarında bulunduğunu ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği aktarıldı.
Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler çerçevesinde kaplıcaların yanı sıra Havza Huzurevi ve umuma açık yerlerde gece boyunca dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kantin ve yemekhane gibi toplu kullanım alanları ilaçlandı.
Ekip daha sonra kaplıcalar, cami, şadırvan, tuvaletler ve parklarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü.
Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip tarafından talep gelen resmi kurum ve kuruluşlarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldığı, özellikle park, bahçe ve umuma açık alanlarda gece çalışmaların yoğunlukla yürütüleceğini belirtildi.
Açıklamada, yeteri kadar dezenfeksiyonun stoklarında bulunduğunu ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği aktarıldı.
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Kaynak: AA
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