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Havza'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Havza ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında belediye ekipleri tarafından toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandı.

13.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:26
Havza ilçesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında belediye ekipleri tarafından toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandı.
Belediye ekipleri, şehirlerarası otogar, parklar, cami önleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin talep gelmesi durumunda resmi kurum ve kuruluşlarda da dezenfeksiyon çalışması yapacağı belirtildi. Havza'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Kaynak: AA

Etiketler : Havza, Güncel

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