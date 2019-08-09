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Havza'da kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı

Havza ilçesinde polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

09.08.2019 16:34 Havza'da kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
Havza ilçesinde polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerinde görev yaptı.

Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu.

Satıcıların, sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlarda alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürlerden dağıt, sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi verdi. Gerçek ve sahte banknotların olduğu paraları esnafa uzatan ekipler, deste içinde sahte parayı bulmasını istedi.
Havza Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı, Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında sahte para ile hayvan alımının önüne geçmek için önlemleri artırdıklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Polis, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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