Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

20 Kasım 2018 Salı 14:30



20 Kasım 2018 Salı 14:30

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Havza ilçesinde sergi düzenlendi.Hafta dolayısıyla Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Tezbih, Hüsnü Hat ve Ebru Sergisi açıldı.Okul müdürü Yakup Yüksel, serginin açılışında yaptığı konuşmada, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere gönderilen Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümünün heyecanının artık bütün dünyayı kaplamaya başladığını söyledi.Kendilerinin de bu heyecanı yaşamak için Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlediklerini belirten Yüksel, "Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim'de bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderildi. Şahitliğini, müjdeciliğini, uyarıcılığını, tebliğini yaptı. Vazifesini yerine getirdi ve Rabb'ine yürüdü. Şimdi bu vazife alimlerin, bizim üzerimizde." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından sergi, Kaymakam Metin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından açıldı.Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi.