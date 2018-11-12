Havza'da Öğrenci Meclisi İlçe Temsilciliği Seçimi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında Öğrenci Meclisi ilçe temsilciği seçimi yapıldı.Seçim, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu çok amaçlı salonunda, Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Şevket Sezer başkanlığında oluşturulan heyet gözetiminde gerçekleştirildi.Havza'da eğitim gören öğrencilerde demokrasi kültürünü geliştirmek ve oy kullanma bilincini kazandırmak amacıyla okul temsilcilerinin seçiminin ardından Samsun'da Havza'yı temsil edecek Öğrenci Meclisi ilçe temsilcisi seçimine 3 aday katıldı.Okul Meclisi başkanlarına seslenen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şevket Sezer, "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri projesine binaen seçme ve seçilmenin ne olduğunu çocuklarımıza anlatabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir proje geliştirdi. Her yıl yapılıyor. Sizler okullarınızda seçildiniz. Aranızdan bir meclis başkanı ve iki üye seçeceksiniz." diye konuştu.Daha sonra aday olmak isteyenlerin başvuruları alındı.Konuşma yapmak isteyen adaylar, tek tek kendini tanıttı ve projelerini anlattı.