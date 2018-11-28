Havza'da Öğrenci Pansiyonları Denetlendi

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:24



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:24

Havza'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci pansiyonları denetlendi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, şube müdürü Hüsamettin Elmas ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden oluşan denetim ekibi, ilçede 2'si ortaokul, 5'i lise öğrencilerinin kaldığı 7 pansiyon ve yemekhanelerini denetledi.Denetimlerde, genel hijyen kuralları, gıda depoları, gıdaların son kullanma tarihleri, yatakhane düzeni ve temizliği incelenerek pansiyon idarecilerinden bilgi alındı.Sağlam, denetimlerle pansiyonlarda kalan öğrencilerin rahat ve güvenliklerini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bize emanet edilen öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim görmeleri için çalışıyoruz. Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak öğrencilerimiz için de aynı şeyi istiyoruz. Bu nedenle pansiyonlu okullarımız sıkı şekilde inceleniyor." dedi.