Havza'da Öğrenciler İçin Gezi Düzenlenecek

Kaynak: AA

Havza'da 2018 yılından bu yana uygulanan Mesleki Beceri Testi (MEBET) sonuçlarına göre uçak mühendisliği, pilotluk ve mekatronik dallarına yatkın olduğu belirlenen öğrenciler, geziye götürülecek.Kaymakamlık toplantı salonunda MEBET sonuçlarına göre, uçak mühendisliği, pilotluk ve mekatronik dallarına yatkın oldukları belirlenen öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Metin Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'dan bilgi aldı.Yılmaz, uygulanan testle çocukların doğru mesleklere yönlendirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Bu şekilde meslek hayatınıza yatkın olduğunuz ve seveceğiniz işlere yönelmeniz önemli. İş hayatında başarılı olmak, işinizi sevmekle doğru orantılıdır. Uyguladığımız testlerin sonuçlarına göre sizlerin pilotluk, uçak mühendisliği gibi alanlara eğiliminiz olduğu tespit edildi. Bizler de sizleri Merzifon 5. Ana Jet Üstü ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya götüreceğiz. Bu gezi sizlerin ufkunu açacaktır." dedi.Sağlam da uçak mühendisliği, pilotluk ve mekatronik dallarına yatkın 40 öğrenci tespit edildiğini aktararak, Kaymakam Yılmaz'a desteğinden dolayı teşekkür etti.