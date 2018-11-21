Havza'da Öğrencilere Deprem Eğitimi Verildi

Samsun AFAD
Müdürlüğünce, Kaymakamlık
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle, Ladik
'te 1943 yılında meydana gelen depremin 75'inci yılı dolayısıyla Havza
'daki okullarda deprem eğitimi verildi.
Havza İmam Hatip Ortaokulu, İstiklal ilkokulu ile Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ndeki 700 öğrenci, AFAD deprem simülasyon tırında AFAD sosyal hizmet uzmanı Ahmet Turunç tarafından bilgilendirildi.
Öğrencilere Van
, Düzce
ve İstanbul
depremleri simülasyon eşliğinde anlatılarak, deprem anında ve deprem sonrası yapılacaklar hakkında bilgi aktarıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, ilçenin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğunu belirterek, "Birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Geçmiş yıllarda Ladik'te, yakın tarihte Van ve Düzce'de yaşanan depremler her an deprem yaşanabileceğinin birer göstergesi." dedi.
Teknoloji ile depremi önleme şansı olmadığını ama alınacak bir dizi tedbir ile depremin zararının en alt seviyeye indirilebileceğini vurgulayan Sağlam, "AFAD İl Müdürlüğümüz ile müdürlüğümüz işbirliğinde, Kaymakamlığın koordinesinde yaptığımız etkinlikle öğrencilerimizde asgari düzeyde deprem bilinçlenmesini sağlamak istedik. Böylece hayatta kalabilmek için ellerinden gelen imkanları kullanma becerisi edinmelerini amaçladık." dedi.
Ladik,AFAD,Havza
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:44