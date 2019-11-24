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Havza'da Öğretmenler Günü etkinlikleri

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verildi.

24.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:38Havza'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verildi.
Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu yemekhanesinde düzenlenen yemek programı öncesi okulun Arife Çelik Konferans Salonu'nda ilçede görev yapan müzik öğretmenleri tarafından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konseri verildi.
Konser sonunda Havza Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin tarafından öğretmenlere çiçek takdim edildi. Şahin, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Geleceğimizin mimarları öğretmenlerimizin yanlarında olmak bizim için büyük gurur." dedi.
Yemeğe, Havza Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Şube Müdürleri Şevket Sezer, Hüsamettin Elmas, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bayram Sağlam, Havza Gençlik ve İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Numan Kurt, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Havza'da öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkıları ile düzenlenen yürüyüşe, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve öğretmenler katıldı.
İlçe stadı önünden başlayan ve Kılavuz Ormanında belirlenen 3 kilometrelik güzergahta devam eden yürüyüş ilçe stadında sona erdi.
Yürüyüş sonunda öğretmenlere çay ve simit ikramında bulunuldu.

Hayrettin Şahin, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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