Havza'da Öğretmenler Günü Futbol Turnuvası Sona Erdi

Havza
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Havza Öğretmenler Günü Futbol
Turnuvasının final maçı, Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu arasında oyanandı.
Turnuvada, final maçında rakibini yenmeyi başaran Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu takımı şampiyon oldu.
Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinin ikinci tamamladığı turnuvada, Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi üçüncülüğü, Havza Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
de dördüncülüğü elde etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek, "Bu turnuvada amacımız, öğretmenlerimiz arasında sosyal aktiviteleri ve birlikteliği artırmaktı. Diğer yandan da öğrencilere sporu sevdirmek adına güzel örnekler sergilemekti." dedi.
Konuşmanın ardından dereceye giren takımlara kupaları, Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu ve diğer davetlilerce verildi.
Final maçını Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da izledi.
Futbol,Havza