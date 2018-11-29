Havza'da Öğretmenler Günü Konseri

Atatürkçü Düşünce Derneği
(ADD) Havza
Şubesi tarafından Öğretmenler Günü nedeni ile konser düzenlendi.
Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Emrah Sasa
yönetiminde öğretmenlerin oluşturduğu koro 17 eser seslendirdi.
Konserde şehit öğretmenler için Batman
'ın Kozluk
ilçesinde 9 Haziran 2016'da PKK
'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın da eskiden seslendirdiği Mağusa
Limanı adlı türküyü öğretmen Canan Bozkurt seslendirdi. Şarkı seslendirilirken salonda bulunanlar duygusal anlar yaşadı.
Konserin sonunda koro üyelerine ve konserde emeği bulunanlara plaket takdim edildi.
ADD Havza Şube Başkanı Sevda Kurtiş, konserde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, davetliler ve öğretmenler katıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 10:56