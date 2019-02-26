Havza'da "Öz Güven ve Motivasyon" Semineri

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından lise öğrencilerine yönelik "Öz güven ve motivasyon" semineri düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitime değer katanlar" seminerleri kapsamında Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde eğitimci yazar Alişan
Kapaklıkaya, öz güven ve motivasyon sağlamanın yolları hakkında bilgi verdi.
Bir kişi ne kadar gülerse beynin o kadar iyi çalışacağını vurgulayan Kapaklıkaya, "Nasrettin Hoca
dünyanın en büyük öğretmenidir. 'Kızım
dinle burayı' demez. Siz zannedersiniz güldürür ama Nasrettin Hoca aslında güldürmez, bilgilerini güldürerek anlattığı için millet fıkra zanneder. Onlar fıkra değil, çok ciddi bilgilerdir. Hep bizleri kandırdılar. Dediler ki ilkokulda dikkat süresi 10 dakika, ortaokulda 15 dakika, lisede 20 dakika, üniversitede yarım saat. Yani lise üçüncü sınıfa giden bir çocuk 20 dakikadan fazla algılayamıyormuş, konsantre olamıyormuş. Böyle bir şey olmaz, dikkatin sınırı filan olamaz." ifadelerini kullandı.
Başarısızlık diye bir şey olamayacağına işaret eden Kapaklıkaya, "Benim çocuğum ders anlamıyor, hiperaktif, dikkat dağınıklığı var, öğrenme zorluğu var' gibi şeyler yoktur. Anne
ve babanın beynini harekete geçiren kelimelerle çocukların beynini harekete geçiren kelimeler farklıdır. Eğer sen çocuğa yüz defa, bin defa 'ders çalış' diyorsan ve çocuk da çalışmıyorsa niye ısrar ediyorsun diye düşünmek gerekir." dedi.
Seminere Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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Kaynak: AA