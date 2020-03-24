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Havza'da pazar esnafına ve vatandaşlara eldiven dağıtıldı

Havza Belediyesi ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sebze ve giyim pazarında eldiven dağıtıldı.

24.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:52
Havza'da pazar esnafına ve vatandaşlara eldiven dağıtıldı
Havza Belediyesi ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sebze ve giyim pazarında eldiven dağıtıldı.
Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sebze ve giyim pazarında pazar esnafı ile vatandaşlara eldiven verildi.
Zabıta ekiplerince esnafa, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmasını ile genel hijyen kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, salgına karşı çalışmaların titiz şekilde devam ettiğini dile getirerek, "İlçemizde dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam etmekteyiz. Pazar yerimiz de dezenfekte edildi. Halkımızdan ricamız sosyal mesafelerini korumaları, mümkün oldukça dışarıya çıkmamaları. Yine 65 yaş üstü büyüklerimizin getirilen yasaklara kendi sağlıkları için uymaları çok önemli. Bizlerin onların dualarına ihtiyacımız var. Onlar bizler için dua etsinler. Bizler her zaman onların hizmetindeyiz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Havza, Güncel

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