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Havza'da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan sokak dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.

05.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:37
Havza'da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor
SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan sokak dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Covid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından sokak sokak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Belediye tarafından ilçe merkezinde ana cadde ve bağlantı yollarının ardından sokaklarda da dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Gece yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle ve Değirmenüstü Mahallelerinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimiz adına gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü başta Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizden ricam tedbirlere uyulması" dedi.

"Halkımız sosyal mesafeyi korumaya ve kurallara uymaya devam etsin"

Yapılan çalışmaları denetleyen ve çalışmalar hakkında Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'tan bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yapmış olduğu açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmaların arttırılarak devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İlçemizde çalışmalar kapsamında sokaklarda dezenfeksiyona başladık. Belediye olarak ilgili ekiplerimiz ile 24 saate görevimizin başındayız ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bizlerin çalışması ve halkımızın alınan tedbir kararlarına uymaları ile bu durumu da kısa sürede atlatacağız inşallah. Halkımızdan ricam kalabalık ortamlarda bulunmamalı, maske kullanmaları ve sosyal mesafeyi korumak adına üç adım kuralına uymaları." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sebahattin Özdemir, Yeni Mahalle, Havza, Güncel
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