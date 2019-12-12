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Havza'da "Tasavvuf ve Hz. Mevlana" söyleşisi gerçekleştirildi

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği kapsamında "Tasavvuf ve Hz. Mevlana" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

12.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:18Havza'da
Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği kapsamında "Tasavvuf ve Hz. Mevlana" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali katıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Pamuk'un açış konuşmasının ardından Bolat, "Tasavvuf ve Hz. Mevlana" konulu sunum yaptı.
Mevlana ve tasavvuf kültürü hakkında bilgi aktaran Bolat, "Mevlana, gönül sultanlarının içinde önemli bir yeri olan, hayatımızın arkasını kodlayan önemli isimlerden birisidir. Medeniyetlere ya da sanat eserlerine baktığımız zaman o medeniyetlerin arkasında görülmeyen ama ona fikrini veren, ruhunu üfleyen, onun ideolojisini oluşturan fikirler vardır. Mevlana vefatından önce, 'Hayatım şu 3 kelime ile özetlenebilir, hamdım, piştim ve yandım' demiştir. İşte biz ruhunu bu şekilde teslim eden birini tanıyarak, anmaktan anlamaya doğru mesafe aldığımız temennisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın sonunda Atatürk Halk Kütüphanesi Sorumlu Ahmet Doğan tarafından Bolat'a semaver hediye edildi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ile davetliler katıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi, Bolat, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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