Haberler » Güncel » Havza'da tekstil fabrikası açıldı - Haber

Havza'da tekstil fabrikası açıldı

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, ilçede yeni açılan tekstil fabrikasını gezdi.

22.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:06Havza'da tekstil fabrikası açıldı
Kaymakamı Metin Yılmaz, ilçede yeni açılan tekstil fabrikasını gezdi.
Yılmaz, beraberindeki Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza TSO Başkanı Erkan Acar ile ilçede yeni açılan tekstil fabrikasını inceledi.
Fabrika sahibi Yılmaz Arslan'dan bilgi alan Yılmaz, açılan her yeni iş yerinin istihdam sayısı ile istihdam sorunundan kaynaklı göçün de önüne geçeceğini söyledi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ilçedeki istihdam olanaklarının artması için yeni fabrikaların açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan herkes başımızın tacıdır. İstihdam üreterek halkımıza iş ve AŞ sağlamasına vesile olan herkese bu ziyaret nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Üreten kardeşlerimize şükran borçluyuz ve onlara hizmet etmek bizim için ayrı bir şereftir." dedi.

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:48 ABD Başkanı Trump: "Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu"
19:46 Hakem hastaneye sevk edilen 33 şüphelinin de raporları sahne çıktı
19:46 Adana'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
19:45 Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı
19:44 Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 19:49:36