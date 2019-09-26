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Havza'da temizlik çalışmaları

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerinin yenisi ile değiştirildiğini belirtti.

26.09.2019 14:48Havza'da temizlik çalışmaları
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerinin yenisi ile değiştirildiğini belirtti.
Özdemir, belediye atölyesini ziyaret ederek yeni gelen çöp konteynerlerini inceledi.
Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özdemir, "İlçe merkezindeki konteynerlerimizin yetersiz gelmesi üzerine yenileri ile değiştirildi. Havza Belediyesi olarak daha temiz bir Havza için çalışmaktayız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 24 saat çalışma düzeni ile ilçemize hizmet vermekte." dedi.
Özdemir, ilçe sakinlerinden yapılan çalışmalara destek olmalarını isteyerek, "Halkımızdan ricamız çöplerini poşetli ve düzgün şekilde konteynerlere atmaları. Bu şekilde hem ilçemiz daha temiz olacak hem de ekiplerimiz zamandan tasarruf ederek daha kaliteli, daha hızlı hizmet verecekler." dedi.

Sebahattin Özdemir, Zeki Kurt, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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