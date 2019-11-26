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Havza'da TÜBİTAK Bilim Fuarı

Havza'da Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

26.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:48Havza'da TÜBİTAK Bilim Fuarı
'da Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.
Okulun salonunda açılan fuara Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, veliler ile davetliler katıldı.
Okul Müdür Başyardımcısı Halit Gökçe, konuşmasında, öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda fen bilimleri, Türkçe, matematik, İngilizce alanlarında toplam 27 proje sunulduğunu aktardı.
Gökçe, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından öğretmenlere sertifikaları verildi.
Programın son bölümünde ise Özdemir, Sağlam ve İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından kesilen kurdele ile sergi açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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