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Havza'da Türk Kızılay hayır çarşısı açıldı

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından hayır çarşısı açıldı.

07.08.2019 16:13 Havza'da Türk Kızılay hayır çarşısı açıldı
Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından hayır çarşısı açıldı.
25 Mayıs Mahallesi'nde açılan hayır çarşısını ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bu tür faaliyetlerin toplumsal dayanışma adına önemli olduğunu söyledi.
Türk Kızılay'ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan bir kuruluş olduğunu ifade eden Özdemir, "Sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünyanın her yerinde Türk'ün yardımseverliğini ortaya koyan Kızılay'a sahip çıkmamız lazım, Kızılay'a destek olunmalı. Havza Belediyesi olarak her zaman Kızılay'ın yanındayız ve yardımcısıyız. Çalışmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu de hayır çarşısında bulunan tüm elbiselerin yeni olduğunu belirterek, "Özellikle çocuk giyimi ağırlıklı mağazamızda gönüllülerimiz ile birlikte çocuklarımızın bayrama mutlu girmesi için çalışıyoruz. Tüm gönüllülerimize ve hayırseverlerimize ihtiyaç sahibi çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kızılay, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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