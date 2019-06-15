15.06.2019 13:23
Haberler»Güncel » Haber

Havza'da umre kafilesi yola çıktı

Havza

Havza ilçesinden umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.

Havza ilçesinden umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.
Özel bir organizasyon şirketiyle 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 20 kişi için Kevser Camisi önünde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından umreye gideceklere, yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verildi.
Havza Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan herkesin niyetinin kabul edilmesini dileyerek, "Allah kutsal mekanlara gitmeyi herkese nasip etsin. Özlemini ve hasretini her zaman yüreğimizde hissettiğimiz kutsal topraklara bizlerden selam söyleyin." dedi.
Dua edilmesinin ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA
Havza, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:09 Sanatçı İlyas Yalçıntaş konseri ilgi gördü
15:09 ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)
15:09 "Biz Anadoluyuz" projesi
15:08 "Türkiye'nin yüzde 7'si Hepatit B taşıyıcısı"
15:07 Burhaniye'de 2 yayaya çarpan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı (2)
15:07 Hakkari'de sınava geç kalan 3 aday içeriye alınmadı
15:06 Kurum, BM Genel Sekreter Yardımcısı Tripati ile görüştü