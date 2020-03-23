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Havza'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları

Havza Belediyesi Beyaz Masa Biriminde vatandaşların taleplerinin dinlenmesi 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan vatandaşların alışverişlerinin yapılması Vatandaşlara yapılan alış veriş ürünlerinin teslim edilmesi - Havza'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarıİçişleri Bakanlığ'nın,...

23.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:07
Havza Belediyesi Beyaz Masa Biriminde vatandaşların taleplerinin dinlenmesi
65 yaş üstü ve kimsesi olmayan vatandaşların alışverişlerinin yapılması
Vatandaşlara yapılan alış veriş ürünlerinin teslim edilmesi - Havza'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları
İçişleri Bakanlığ'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan Vefa Sosyal Destek Grubu Havza ilçesinde göreve başladı.
Havza Belediyesi Beyaz Masa Biriminden yürütülen çalışmalarda sokağa çıkma sınırlaması getirilen vatandaşlardan gelen talepler alınarak ilgili birimlere iletiliyor.
Belirtilen adreslere giden Havza Belediyesi zabıta ekibi tarafından yardım talep 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanların alışverişleri yapılarak evlerine teslim ediliyor.
Gittikleri adreslerden ihtiyaç listelerini alan zabıta ekipleri alışveriş ve fatura ödemelerini yaparak talepte bulunan kişilerin evlerine teslim ettiler.
Kronik rahatsızlığı yüzünden evden çıkamayan ve Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım isteyen Hatice Yaşar yapılan uygulamadan oldukça memnun olduğunu belirtirken, tek şikayetlerinin dışarıya çıkamamak olduğunu ifade eden Zeliha Toprak ise "Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.
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Havza’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları

Kaynak: AA

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Havza'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları
Etiketler : Zabıta, Havza, Güncel

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