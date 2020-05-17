Havza'da yasağa uymayan manava ceza

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de çalışmalara ara verilmeden devam edildi.

Havza'da yasağa uymayan manava ceza
17.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:42
SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de çalışmalara ara verilmeden devam edildi. Zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bir manava cezai işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Havza'da cadde ve sokaklar boş kalırken, Havza Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam etti. Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kevser Camii önü ve Mehmetçik Meydanı'nda genelge gereği 12.00- 18.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, park ve banklarda oturmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Ayrıca zabıta ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bir manava cezai işlem uygulandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sokakların boş kalması üzerine İmaret, Yeni Mescit ve İnönü mahallelerinde ot ilaçlaması yapıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kısıtlama süresince boş kalan sokaklarda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, "Gece gündüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kısıtlamanın ikinci gününde de halkımız evlerinde kaldı. Bu gün ikinci kez 65 yaş ve üstü ile kronik hasta vatandaşlarımız izinli olarak sokağa çıktılar. Değerli büyüklerimizden ve halkımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Zabıta, Samsun, Havza, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken ’Sen daha ölmedin mi?’ demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut’u teselli etmek için Mess’e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Hz. Muhammed’e ve İslamiyet’e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Haber
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Beşiktaş, Gökhan Gönül’ün yerine Ahmet Oğuz’u transfer etmeyi planlıyor Haber
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Haberler››Güncel››Havza'da yasağa uymayan manava ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: KKTC'de çıkan yangın kontrol altına alınamadı - Haber 18:17: Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı - Haber 18:17: 65 yaş üstü vatandaşlar evlerine dönmeye başladı - Haber 18:16: Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı - Haber 18:15: Hurda otomobilin içinde ölü bulundu - Haber 17:23: Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum - Haber 17:17: ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti - Haber 17:05: Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı - Haber 17:03: Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı - Magazin