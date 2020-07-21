Havza'da yeni termal sondaj çalışması

Havza Belediyesi tarafından mevcut jeotermal su kaynaklarını miktarı artırmak ve korumak amacı ile sondaj çalışmasına başlandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İnşallah bu sondajdan çıkacak sıcak su ile ilçemizdeki termal su miktarı artacak ve yatırımcılar için daha cazip hale gelecek"dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Belediyesi tarafından, ilçenin kaplıcalar mevki olarak bilinen İmaret Mahallesinde başlanan termal su sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğinde devam eden çalışmada bir amacımızda mevcut su kaynaklarımızda yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı tedbirli olabilmek. Asıl hedefimiz ise mevcut sıcak su miktarını arttırarak bölgemizi yatırım için daha cazip bir hale getirmek" dedi.

"Hedefimiz 800 metre sondaj yapmak"

Önceki sondaj çalışmalarında 600 ile 650 metrede sıcak suya ulaştıklarını söyleyen Başkan Özdemir," Hedefimiz 800 metre sondaj yapmak. Bundan önceki sondajlarda 600 ile 650 metrede sıcak suya ulaştık. Umuyorum SHJ -13 kuyumuzda da bu metrelerde termal suya ulaşacağız. Yapılan planlamaya göre sondaj çalışmamız yaklaşık 5 ay sürecek. İnşallah bu sondajdan çıkacak sıcak su ile ilçemizdeki termal su miktarı artacak ve yatırımcılar için daha cazip hale gelecek. Tüm yatırımcıları ilçemize davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN