Havza'da Yenimescit Camisi İbadete Açıldı

Havza
ilçesinde 2015 yılında inşaatına başlanan Yenimescit Camisi, ibadete açıldı.
İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
, Yenimescit Mahallesi'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, caminin 792 metrekarelik arsa üzerinde yapıldığını belirterek, "500 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Camimiz yaklaşık 2 milyon liraya mal oldu. Böyle eserler kolay meydana gelmiyor. Emeği geçenlere ve yadımda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Yeni Zelanda
'da camilere düzenlenen terör saldırısını kınayan Akyazı, "Dinimiz hoşgörü dini. Bizler bu katliamı kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Yenimescit Mahallesi Muhtarı Mustafa Tezcan da eski caminin yetersiz gelmesi üzerine oluşturulan dernek ile cami inşaatına başlandığını, inşaatın 4 yılda hayırseverlerin yardımıyla tamamlandığını söyledi.
Konuşmaların ardından hayırsever vatandaşlara protokol üyelerince plaket verildi.
Daha sonra cami, dualarla ibadete açıldı ve ilk namaz kılındı.
Caminin açılışına Havza Belediye Başkan Vekili Kazım Yıldız
, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar
, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç
, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Cumhur İttifakı AK Parti
Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir
, DP Havza Belediye Başkan adayı Turgay Saat, CHP
Havza Belediye Başkan adayı Mehtap Yeşilbaş
, Saadet Partisi
Havza Belediye Başkan adayı Şenol Tunçay
, Bağımsız Belediye Başkan adayı Mahmut Karahan
ile vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA