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Havza'da yöresel ürünler sergisi çalışmaları

Havza'da, yöresel ürünler sergisi oluşturmak için çalışma başlatıldı.

02.10.2019 16:36Havza'da yöresel ürünler sergisi çalışmaları
Havza'da, yöresel ürünler sergisi oluşturmak için çalışma başlatıldı.
Havza Kaymakamlığı, Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliği ile TSO Girişimci Bayanlar Başkanlığı tarafından desteklenen, bayanlara yönelik yöresel ürünlerin sergilenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yöresel Ürünlerin Sergilenmesi" projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, projenin genel amacının ilçe ekonomisine katkı vermek olduğunu belirterek, "Havza merkezinde ve kırsal mahallelerimizde yaşayan Havzalı kadınların yöresel ürünlerin değer bulacağı, iş gücünün ekonomi ile buluşacağı projeye Havza Belediyesi olarak destek vermekten onur duyuyorum." dedi.
Havza TSO Başkan Erkan Acar da Anadolu kadının istedikten sonra her işin üstesinden gelebileceğini vurgulayarak, "Havzalılar tuttuklarını koparan, bir o kadar da cesur ve yürekli insanlardır. Projenin çok güzel sonuçlar getireceği inancındayım. Çalışmanın şehrimize, bölgemiz ve ülkemize bereket getirmesini diliyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından proje tanıtımı yapılarak, ürün sergilemek isteyen kadınların Havza TSO'dan alacakları formları doldurarak sergilemek istedikleri ürünlerini 14 Ekim Pazartesi akşamına kadar bildirmesi gerektiği aktarıldı.

Havza, Güncel

Kaynak: AA

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