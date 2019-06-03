Havza'da zabıta, şeker ve çikolata tezgahlarını denetledi

Havza
Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı
öncesinde şeker ve çikolata satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Havza Belediyesi Zabıta
Müdürü Erhan Demir'in de yer aldığı denetimlerde, sağlıksız ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, özellikle satılan ürünlerin ambalajlanması ve son kullanma tarihi konularına dikkat etti.
Demir, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını dile getirerek, "Ramazan Bayramı boyunca zabıta olarak görevimizin başında olacağız." dedi.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
, Havza
, Zabıta
, Güncel