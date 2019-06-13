13.06.2019 18:46
Haberler»Yaşam » Haber

Havza'dan Cerablus ve ElBab'a yardım

Havza

Samsun'un Havza ilçesinden, Suriye'nin Cerablus ve ElBab şehirlerine oyuncak ve eşofman takımı yardımı gönderildi.

Samsun'un Havza ilçesinden, Suriye'nin Cerablus ve ElBab şehirlerine oyuncak ve eşofman takımı yardımı gönderildi.

İŞKUR, Havza Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliği içerisinde sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgi veren Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Bektaş, "Gençlik Merkezimizde giyim ve amigurimi (örgü oyuncak) atölyesi proje kapsamında kuruldu. Burada üretilen 120 adet eşofman takımı ile 150 adet örgü oyuncaklarımız Cerablus ve Elbab'da ülkemiz himayesinde bulunan yetimhanelere gönderilerek dağıtımları sağlandı. Oradaki yetimhanelerdeki çocuklarımızı bir nebze de olsa sevindirebildiysek, onlara katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere. Projede emeği geçen eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bektaş, faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Gençlerimizin boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile yaz etkinliklerimiz başlayacaktır. Gitar, keman, bağlama, ney, resim, okçuluk, bilgisayar, işaret dili, Osmanlı Türkçesi, ebru, zeka oyunları eğitimlerimize ilgi ve alaka büyük olup 1 Temmuz 2019 itibari le eğitimlerimize başlayacağız." - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, Cerablus, Havza, Yaşam

Son Dakika Haberleri
20:00 GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI (1)
20:00 Çankaya Belediyesi 35 Büyükelçiliğin katılımıyla "Afrika Gününü" kutladı
19:57 ÖSYM Sınav Koordinatörü Selbaş: "Adayların binalara girebileceği son saat 10.00"
19:57 Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem
19:56 Almanya'da "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" Paneli
19:55 Karaman'da yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi
19:54 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "En etkili irşadımız; yaşantımızla örnek olmamızdır"
19:54 Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzaladı
19:54 Şanlıurfa'da "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı
19:53 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
19:52 Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
19:51 Kalın - TBMM'de görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi
19:51 Germencik'te minik öğrencilerin imza günü
19:51 El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı