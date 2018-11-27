Havza'dan Kısa Kısa

Havza
'da, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Gençlik" konferansı düzenlendi.
İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde İlçe Müftülüğünce düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Yeryüzünde başarılı olmak isteyen her dava sahibinin mutlaka gençliği ve genç nesli elinde tutmaya, savunduğu davasını gençlerle desteklemeye gayret ettiğini anlatan Akyazı, "Toplumsal yapılarda gençliği olmayan, gençlerle desteklenmeyen davalar çabucak yok olup gitmiştir. Hz. Muhammed'e inanan, gönül veren ilk Müslümanların içinde, toplumun her kesiminden kimselerin bulunması da bunun bir göstergesidir." diye konuştu.
Daha sonra Din İşleri Yüksek Kurulu
Uzmanı İdris Bozkurt tarafından konferans verildi.
Konferansın ardından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere, Kaymakam Metin Yılmaz
tarafından hediyeleri verildi. Müftülük
tarafından programa katılanlara Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından hazırlanan "Hz. Peygamber ve Gençlik" isimli kitap hediye edildi.
Konferansa Belediye Başkanı Murat İkiz
de katıldı. MHP
Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı
MHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım
başkanlığında parti binasında gerçekleştirilen toplantıda, yerel seçim çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Yıldırım, Havza'da belediye başkanlığını kazanmak istediklerini belirterek, "Havza Belediyesini kazanmak için en iyi ve en doğru adayla çıkmak istiyoruz. Bunun için istişare toplantımızı yaptık. Partimize şu ana kadar resmi başvuru olmadı. Eski belediye başkanımız Tuncer Keskin
aday olduğunu belirtti. İl teşkilatımız ve genel merkezimizin onaylaması halinde kendisi MHP'nin Havza Belediye Başkan adayıdır." diye konuştu.
İlyas Akyazı,Milliyetçi Hareket Partisi,Havza