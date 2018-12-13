Havza'dan Yemen'e Yardım

13 Aralık 2018 Perşembe 11:18



13 Aralık 2018 Perşembe 11:18

Havza Müftüsü İlyas Akyazı, ilçede Yemen için başlatılan yardım kampanyası kapsamında 23 bin lira toplandığını bildirdi.Akyazı, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından zor durumda bulunan Yemen'deki insanlar için yardım kampanyası başlatıldığını hatırlattı.Yemen'de 18 milyondan fazla insanın insani yardım veya korumaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Akyazı, şunları kaydetti:"Yemen halkı gıda yetersizliği ve sağlık sorunları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Müslümanlar olarak dünyanın neresinde zulüm varsa oraya yardım eli uzatmak ile mükellefiz. Yemen'de Müslüman kardeşlerimizin de ihtiyaçlarına duyarsız kalamayız. Bu amaçla 'Yemen'e sessiz kalma' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ilçemizde de yardım toplandı."Akyazı, yardım kampanyasında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki camilerde 23 bin lira toplandığını ve bu yardımın ilgili hesaba yatırıldığını aktararak, şunları kaydetti:"Yardımda bulanan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Yemen Müslümanlarına destek vermek isteyenler, bagis.tdv.org internet adresinden online bağış yapabilir. Bunun yanı sıra 'YEMEN' yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunulabilir. Vatandaşlarımız ayrıca vakfımızın banka hesap numaralarından da bağış yapabilir."