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Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

22.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:16Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta senaryo gereği hastane içinde çıkan yangına personel ve itfaiye ekipleri müdahale ederken hastalar sedye ile güvenli bölgelere taşındı.
Ayrıca hastane bahçesinde görevli hastane personeline itfaiye ekipleri yangın söndürme konusunda teorik ve pratik bilgi verdi.
Havza Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Demirci, tatbikatın başarı ile gerçekleştiğini belirterek, "Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Eksiklerimizi görüp, onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız ve tatbikata katılan herkes, canla başla görevlerini başarıyla yaptı." dedi.

İtfaiye, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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