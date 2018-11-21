Havza Devlet Hastanesinin Yeni Sağlık Hizmetleri

Havza Devlet Hastanesi
Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Keçeci, hastanede yeni servis ve cihazların hizmet vermeye başladığını belirtti.
Keçeci, AA muhabirine, Havza Devlet Hastanesinde 17 uzman hekim, 8 acil hekimi, 3 diş hekimi ile hizmet verildiğini söyledi.
Hastanenin her geçen gün yenilenip geliştiğini dile getiren Keçeci, endoskopi ünitesi, kolonoskopi, tomografi, eko kardiyografi, eforlu EKG, USG, mamografi, kemik mineral dansitometri ölçümü, laboratuvar, diyaliz, ameliyathane, evde bakım, 24 saat kesintisiz acil servis hizmetleri ile hizmet verildiğini anlattı.
Özellikle yeni hizmete giren endoskopi ve kolonoskopi cihazları ile hizmet vermeye başlayan fizik tedavi servisi sayesinde hastanelerinden dış merkezlere sevkin azaldığına dikkati çeken Keçeci, kısa süre önce de 10 yataklı palyatif bakım merkezinin hizmete alındığını kaydetti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:17