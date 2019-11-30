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Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

30.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:06Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Okul müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında okulun salonunda kan bağışı merkezi oluşturuldu, Mehmetçik Meydanı'na kan bağışı tırı konuşlandırıldı.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okulu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özdemir, kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağının bilinemeyeceğini vurgulayarak, "O yüzden kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan vatandaşlarımıza, Kızılayımıza ve projenin hazırlanmasında emeği geçen Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Kan bağışında bulunan Sağlam da kan vermenin önemine işaret ederek, "Milli eğitim camiası olarak 24 saat öğrencilerimizin yanında olduğumuz gibi halkımızın da yanındayız. Eğitim ve akademik başarı alanında olduğu gibi sosyal, sportif ve kültürel alanlarda da varız. Bugünkü etkinlik de bunun en güzel örneklerinden biridir." diye konuştu.
Okul müdürü Mehmet Akif Bilen ise kan bağışına katkı vererek duyarlılığı arttırmak istediklerini kaydetti.
Kampanyada 77 ünite kan bağışı toplandı.

Havza, Güncel

Kaynak: AA

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