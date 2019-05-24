Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ramazan etkinliği

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ramazan ayı dolayısıyla program düzenlendi.
Havza Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen programa Kaymakam Metin Yılmaz
, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, Kaymakam Adayı Fırat
Kadiroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, daire amirleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilavetiyle başlayan programda Havza İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program, şiir, ilahi dinletisi, koro ve video gösteriminin ardından tiyatro gösterimi ve hatim duasıyla son buldu.
Etkinliğin sonunda, programın hazırlanmasında görev alan öğretmen ve öğrencilere plaket ve katılım belgesi verildi.
Sebahattin Özdemir
, Havza
, Güncel
Kaynak: AA