Havza Osb'ye Yükleme ve Boşaltma İstasyonu

Havza
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar
, Havza Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
), Devlet Demir Yolları
(TCDD) tarafından yapılacak demir yolu hattı ile yükleme ve boşaltma istasyonu için ihalenin gerçekleştirildiği belirtti.
TCDD Sivas
4. Bölge Lojistik Servis Müdürü Kadir Taş ve beraberindekiler konuyla ilgili Acar'ı ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Yapılan görüşmede Taş, Havza OSB içinde 2 bin 400 metre demir yolu hattı ile yükleme ve boşaltma istasyonu için ihalenin yapıldığını, projenin onaylandığını ve kısa sürede inşasına başlanacağını belirtti.
Acar ise yapılacak olan 2 bin 400 metre demir yolu hattı, yükleme ve boşalma istasyonu ile Havza OSB'nin yatırımcılara lojistik anlamda daha güzel imkanlar sunacağına işaret etti.
Acar, "Bir süredir takipçisi olduğumuz yükleme ve boşaltma istasyonu için artık geri sayım başladı. Aldığımız bilgilere göre TCDD tarafından istasyon inşaatına şubat ayında başlanacak ve kısa sürede tamamlanacak. Bununla birlikte deniz, kara ve hava yollarına yakınlığı ile yatırımcılar için cazip imkanlar sunan OSB'miz, kurulacak olan yükleme ve boşaltma istasyonu ile diğer OSB'lerden bir adım öne geçecek. İlçemiz, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.
Organize Sanayi Bölgesi,Havza,OSB
22 Kasım 2018 Perşembe 14:23