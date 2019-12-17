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Havza SYDV'de üye seçimi yapıldı

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi yapıldı.

17.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:36Havza SYDV'de üye seçimi yapıldı
Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi yapıldı.
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Havza SYDV Müdürü Fatih Bıyık, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Atilla Turguter ile ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.
Bıyık, seçime katılan muhtarlara vakıf çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Seçilecek 2 muhtarımız 2020 yılında Havza SYDV Mütevelli Heyetinde görev yapacak. 2019 yılı faaliyet döneminde görev alan muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.
Konuşmanın ardından yapılan seçimde üç muhtar aday oldu. 98 muhtardan 86'sının oy kullandığı seçimde 3 oy geçersiz sayıldı.
50 oy alan Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik ve 45 oy alan Karageçmiş Mahallesi Muhtarı Hacı Uzun, 2020 yılı için Havza SYDV Mütevelli Heyetine seçildi.

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Kaynak: AA

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