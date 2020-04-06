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Havza Ticaret ve Sanayi Odası'ndan esnaf dayanışması

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iş yeri kapanan esnafa destek paketi hazırlandı.

06.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:34
Havza Ticaret ve Sanayi Odası'ndan esnaf dayanışması
Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iş yeri kapanan esnafa destek paketi hazırlandı.
Havza TSO Başkanı Erkan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin en büyük niteliklerinden birinin yardımlaşma olduğunu belirtti.
Yaşanan bu zor süreçte ilçede iş yeri kapanan esnaflara kardeşliklerini gösterme zamanı olduğunu ifade eden Acar, "Üyelerimiz ile birlikte düzenlemiş olduğumuz yardım paketlerini bu zamanda kapalı olan esnaf kardeşlerimize ulaştırdık. Hem toplumumuzun bir geleneği olan yardımlaşmayı sağladık hem de kardeşlerimize destek olduk. Tüm üyelerimize esnaf dayanışması kapsamında bizlere desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Havza TSO olarak bu süreçte tüm esnafımızın yanındayız." dedi.
Destek paketlerini alan esnaflar, "Zor günlerimizde bizlerin yanında olan ve kardeşliklerini gösteren Havza TSO Başkanımız, yönetimi ve üyelerine teşekkür ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Erkan Acar, Havza, Güncel
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