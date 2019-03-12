Havza Tso'dan İstihdam Seferberliğine Destek

Havza
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar
, "Burası Türkiye
Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliğini desteklediklerini belirtti.
Acar, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi
Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlattı.
Bu çağrının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOBB Başkanlığınca çalışarak istihdam teşviklerinin hazırlandığını anlatan Acar, şöyle devam etti:
"İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor. İstihdama dair verilen destekler tarihe geçecek nitelikte. Bunlar arasında nisan ayı sonuna kadar her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücreti, sigorta primi ve vergisinin devlet tarafından karşılanması, devamındaki 9 ay boyunca da sigorta prim ve vergilerinin devletin ödemeye devam etmesi öne çıkıyor. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzayacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek."
Bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Acar, "İş dünyasına bu teşviklerden yararlanması çağrısında bulunuyorum. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
İşinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir destek daha getirildiğini aktaran Acar, şunları kaydetti:
"Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Teşviklerle ilgili her türlü bilgi Havza TSO'dan da alınabilir. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. Valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz."
Acar, 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele vererek 1,5 milyon ilave istihdam sağladığına dikkati çekerek, "Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur. Ülke çapında her işverene sesleniyoruz. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." değerlendirmesinde bulundu.
Havza, Güncel
Kaynak: AA