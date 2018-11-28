Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Mali Genel Kurulu

Havza
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 2017-2018 mali yılı genel kurulu gerçekleştirildi.
İlçedeki bir tesiste gerçekleştirilen genel kurulda divan heyeti başkanlığını Kamil Gedik, üyeliklerini ise Kemal Sözen
ve Mustafa Ercan
yaptı.
Yönetim ve denetim raporları ile bilanço ve gelir gider tablolarının görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından 2018-2019 ve 2019-2020 yılı faaliyet programı ve tahmini bütçesi de karara bağlandı.
Kooperatif başkanı Mehmet Tural
, 810 sayılı Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi yönetimi olarak ortaklarının ve bölge çiftçisinin refahı için çalıştıklarını söyledi.
Kooperatiflerinin 8 binin üzerinde üyesi bulunduğunu, diğer çiftçilerin ürünlerinin değerini bulması için de çalıştıklarını anlatan Tural, "Kooperatif yönetimi olarak her zaman bize güç veren değerli ortaklarımızın yanındayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.
Genel kurula, Karadenizbirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Şahin
ve kooperatif üyeleri katıldı.
Havza
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:33