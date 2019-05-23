Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten ilaçlama uyarısı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, havaların yağışlı gitmesi nedeniyle buğdayda yaprak leke hastalığı "Septoria"nın başlayabileceğini belirterek, tedbir alınmazsa hububatta yüzde 70'lik verim düşüşü yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Havza'da ekili alanları gezen ve incelemelerde bulunan Genç, yağışlı havaların buğdayı olumsuz etkilediğini belirtti.
Genç, yağışların yaz aylarında kuraklığın önüne geçeceğini fakat buğdayda yaprak leke hastalığı "Septoria"nın başlayabileceğini vurguladı.
Gezdikleri tarlaların bazılarında buğdayda sap çürüklüğünün ve yaprak leke hastalığı septorianın başladığını tespit ettiklerini söyleyen Genç, "Sap çürüklüğünün en büyük nedenlerinden biri bölgeye uygun tohumluğun kullanılmaması. Bunun önüne geçmek için çiftçilerimizi bilgilendirmek adına Ziraat Odamızda mühendisimiz çiftçilerimize teknik destek vermekte." dedi.
Septoria hastalığının yapılacak uygun ilaçlama ile durdurulabileceğini belirten Genç, "Fakat çiftçilerimiz ilaçlama zamanını ve ilacı doğru kullanmalılar. Tedbir alınmaz ise hububatta yüzde 70'lik verim düşüşü yaşanabilir. Çünkü Septoria'nın bir sonraki aşaması pas hastalığı. Bu da buğdayda ciddi boyutlarda hem kalite hem de rekolte düşüşüne neden olur." diye konuştu.
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Kaynak: AA