04.07.2019 12:04
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Havzalı pehlivanlar dualar ile yolcu edildi

Havzalı pehlivanlar dualar ile yolcu edildi

Edirne'de gerçekleştirilecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Havzalı güreşçiler dualar ile yola çıktı.

Edirne'de gerçekleştirilecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Havzalı güreşçiler dualar ile yola çıktı.
Edirne'de gerçekleştirilecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılacak Havza Belediyespor Kulübü'ne bağlı Havzalı güreşçiler Havza Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin ve Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından yolcu edildi.
Havza Belediye binası önünde düzenlenen programda pehlivanlar er meydanına dualar ile gönderildi.
Şahin güreşçilere başarı dileyerek, "Bizlerin ve tüm Havzalıların duaları sizler ile." dedi.
Kaynak: AA
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