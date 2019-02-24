Havzalılar Geleneksel Tirit Gecesinde Buluştu

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi tarafından 15. Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi Atakum ilçesinde gerçekleştirildi.Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'ndeki etkinlik, belediye başkan adaylarını da bir araya getirdi.Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, artık gelenekselleşen tirit gecelerinin 15.'sini düzenledikler belirterek, şunları dile getirdi:"Tirit bahane, amaç Havzalıları bir araya getirmek. Esas olan birlik, beraberlik, kardeşlik. Önceleri dedelerimiz, babalarımız uzun kış aylarında bir araya gelirler tirit yaparak sorunlarını konuşurlar, sohbet ederlermiş. Şimdi ise dostluk bahanesi. Tirit artık sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bilinmekte ve tanınmakta."CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise insanları bir araya getirmenin ve birlik, beraberlik içinde olmanın önemli olduğuna vurgu yaparak, "Atalarımız bunun bahanesi olarak tiridi bulmuşlar. Bugün burada da bu bahane ile buluştuk. Önemli olan değerlerimize sahip çıkmak ve kültürümüz yaşatmak." ifadesinde bulundu.Samsun Bağımsız Milletvekili ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Erhan Usta ise Samsun'a ait bu değerin tanıtımının önemli olduğunu söyledi.Usta, "Gerçekten bu değerlerin yaşatılması önemli ve gerekli. Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen günümüzde kültürel mirasımızın bir sonraki nesillere aktarılması, bu değerlerimizin yaşatılması ile mümkün. Bu konundaki çalışmalarından ötürü Havza Belediye Başkanımız Murat İkiz'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Tirit bizim Havza'mızı, Asarcık'ımızı, Ladik'imizi, Vezirköprü'müzü ve Kavak'ımızı bir birine bağlamış bir yemek kültürümüz. Kültürümüzü yaşatmak ve bunu tanıtmak bizlerin görevi. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise böyle bir geceye ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, bu programların halkın birlik ve beraberliğine vesile olduğunu aktardı.AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise tirit gecesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tirit Samsun için önemli bir değer. Bu değerimizi ve lezzetimizi yılın 12 ayına yaymak için çalışmalar yapmalıyız. İnşallah 31 Mart yerel seçimleri sonuçları itibari ile Samsun'umuza hayırlar getirir." dedi.İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayati Tekin ise programa emeği geçenlere teşekkür ederek birlik ve beraberlik temennilerinde bulundu.Etkinliğe, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan adayları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.